Путин и Эрдоган обсудили Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье

Президент России Владимир Путин провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ключевые региональные вопросы, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Закавказье. Переговоры состоялись на полях 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

Фото: Murat Kula / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters



«Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер»,— отметил господин Путин на встрече. Российский лидер назвал Анкару надежным, проверенным временем партнером для Москвы. Он также напомнил о значимом вкладе Турции в разрешение кризиса на Украине.

Саммит ШОС проходит с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Президент уже встретился с премьером Армении Николом Пашиняном, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

