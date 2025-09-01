Правопреемнику Надежды Цапок отказали в претензиях на участок земли на Кубани

Правопреемнику Надежды Цапок отказано в удовлетворении иска о взыскании задолженности за счет земельного участка сельхозназначения в Кущевском районе Краснодарского края. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд, сообщает пресс-служба инстанции.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Спор касался участка площадью 125,7 га в селе Раздольном, арестованного в рамках уголовного дела о мошенничестве и обращенного в пользу потерпевших и государства. Ранее Кущевский районный и Краснодарский краевой суд согласились с доводами истца, указав, что у осужденной по делу Светланы Мартыновой отсутствует иное имущество, на которое могло быть обращено взыскание.

Кассация сочла эти выводы неправомерными, отметив, что судьба спорного участка уже была определена при рассмотрении уголовного дела, в рамках которого имущество семьи осужденного Ивана Колесника, включая землю, пошло на погашение ущерба потерпевшим на сумму более 165 млн руб. Расширение круга получателей за счет спорного актива суд признал необоснованным.

В 2018 году Ростовский областной суд признал Светлану Мартынову и ее родственника Ивана Колесника виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они получили от собственников агрохолдинга «Покровский» свыше 40 млн руб. за обещание передать права на бывшие земли семьи Цапков, однако обязательств не выполнили.

Вячеслав Рыжков