Путин уверен в сохранении особой роли Турции в украинском урегулировании

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность турецким властям за «весомый вклад в политико-дипломатические усилия» по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил об этом на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как напомнил господин Путин, с мая в Стамбуле прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров. Они позволили продвинуться в решении «ряда практических вопросов в гуманитарной сфере», отметил он.

«Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее»,— подчеркнул Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Последний раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля. Президент РФ Владимир Путин предложил повысить уровень глав делегаций на следующих встречах. В конце августа Кремль заявил, что российская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении мирных переговоров.

