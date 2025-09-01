В Ростовской области вдвое сократилось количество рейсов катеров «Валдай»

С 1 сентября количество рейсов теплоходов «Валдай» в Ростовской области сокращено вдвое. Об этом сообщает пресс-служба судоходно-пассажирской компании «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Так, количество рейсов по маршруту Ростов — Азов снизилось до двух: из Ростова «Валдаи» будут отходить от 18-го причала набережной в 10:35 и 15:45, с причала №14 порта Азов — в 11:50 и 16:05.

В станицу Багаевскую из Ростова можно уехать также с причала №18 в 9:15, обратно в Ростов «Валдай» отправится от паромной переправы в Багаевской в 14:50.

Из Багаевской в Семикаракорск теплоход будет отходить в 10:50, а с набережной Семикаракорска — в 13:25.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что регулярные пассажирские рейсы по Дону на судне «Метеор 120Р» судоходно-пассажирская компания «Дон» планирует запустить в 2026 году. До конца летней навигации этого года катер будет работать в тестовом режиме, чтобы сформировать расписание.

Наталья Белоштейн