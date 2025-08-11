Запуск регулярных рейсов судна «Метеор 120Р» перенесли на 2026 год

Регулярные пассажирские рейсы по Дону на новом быстроходном судне «Метеор 120Р» судоходно-пассажирская компания «Дон» планирует запустить в 2026 году. До конца летней навигации этого года катер будет работать в тестовом режиме, чтобы сформировать расписание. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные судоходной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПК «Дон» Фото: СПК «Дон»

Запуск регулярных рейсов на «Метеоре 120Р», как ранее сообщал «Ъ-Ростов», планировался на август 2025 года, однако «Метеор 120Р» все еще находится на территории АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в городе Нижний Новгород.

С началом летней навигации в 2026 году «Метеор 120Р» начнет осуществлять рейсы по маршруту Таганрог — Романовская с остановками в Ростове-на-Дону и Семикаракорске, а также в обратном направлении.

В судоходной компании отметили, что скоростное пассажирское судно на подводных крыльях может принять на борт 120 человек, что в три раза больше, чем суда «Валдай 45Р», которые сейчас курсируют по Дону. Водоизмещение судна — 68 т, эксплуатационная скорость — 65 км/ч. Судно может автономно работать до 13 часов, преодолевая расстояние до 700 км. Экипаж состоит из 4–6 человек.

Для Ростовской области «Метеор 120Р» станет седьмым судном такого типа, построенным на заводе в Нижнем Новгороде.

Наталья Белоштейн