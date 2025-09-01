ВЭБ.РФ предложил территории для развития малой авиации на Кубани

Институт развития ВЭБ.РФ предложил площадки для развития малой авиации в Краснодарском крае. Согласно турсхеме «Восточный Юг России», речь идет о строительстве аэропортов пятого класса в Псебае и на Таманском полуострове, а также о реконструкции объектов в Агое и Приморско-Ахтарском районе. Их пропускная способность может составить до 25 тыс. пассажиров в год, однако появление таких авиаузлов, по оценке экспертов, возможно не ранее 2035 года, пишут «Ведомости Юг».

Кроме того, в качестве дополнительных объектов могут быть задействованы вертолетные площадки в составе многофункциональных зон дорожного сервиса. В региональном минтрансе сообщили, что информации о реализации указанных проектов на данный момент нет.

Вместе с тем власти Кубани уже заявляли о планах строительства аэропорта «Псебай» в станице Андрюки Мостовского района с объемом инвестиций в 289 млн руб. Проект предполагает реконструкцию взлетно-посадочной полосы, создание КПП, диспетчерского пункта, ангаров и терминала. Завершение строительства ожидается к 2027 году.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что малая авиация может стать частью транспортной системы региона после снятия ограничений на полеты и способствовать развитию туризма, внутреннего и делового авиасообщения.

Вячеслав Рыжков