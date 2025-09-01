Краснодар стал одним из лидеров в РФ по удовлетворенности горожан жизнью

Жители Краснодара оценили уровень удовлетворенности жизнью в 6,48 балла из 10 возможных, следует из опроса сервиса SuperJob. Это один из самых высоких показателей в стране, уступающий лишь Самаре (6,75) и Ростову-на-Дону (6,70).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В среднем по России удовлетворенность жизнью среди экономически активного населения составила 6,18 балла. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на более высокие заработки, этот показатель оказался заметно ниже — 5,81 и 5,85 балла соответственно, сопоставимо с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).

Согласно результатам исследования, мужчины в целом менее удовлетворены своей жизнью (5,87) по сравнению с женщинами (6,44). Наиболее позитивно оценивают действительность молодые люди до 24 лет (6,53), а также респонденты со средним профессиональным образованием (6,24), тогда как обладатели высшего образования дали в среднем 5,98 балла.

Работающие россияне чаще довольны текущей ситуацией, чем безработные (6,46 против 5,76). Влияние оказывает и доход: при заработке до 50 тыс. руб. удовлетворенность составляет 6,05 балла, при доходе 50–100 тыс. руб. — 5,84, а при доходах от 100 тыс. руб. — 6,37.

Более высокие показатели также фиксируются у респондентов, состоящих в браке (6,38 против 5,19 у одиноких) и у родителей (6,14 против 5,33 у тех, у кого нет детей).

Вячеслав Рыжков