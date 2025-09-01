В Крымском районе звучат сирены

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на территории муниципалитета действует сигнал «Беспилотная опасность». Он призвал жителей не покидать дома, держаться подальше от окон и при возможности укрываться в помещениях без окон или за капитальными стенами. На улице рекомендуется использовать укрытия или ложиться на землю, в автомобиле — покидать транспорт и искать защиту.

Власти напоминают, что публикация фото и видео атак, работы ПВО и спецслужб в социальных сетях недопустима, так как эти материалы могут быть использованы противником. Решение о работе предприятий в условиях воздушной тревоги принимается работодателями индивидуально. По учебным заведениям информацию об изменениях доводят до родителей через официальные каналы.

Вячеслав Рыжков