В Майкопе открыли первую в Адыгее площадку для падел-тенниса

В жилом комплексе «Яблоневый» в Майкопе состоялось открытие первой в Адыгее профессиональной площадки для падел-тенниса. Мероприятие посетил корреспондент «Ъ-Кубань».

Фото: «Ъ-Кубань»

Новый корт оснащен искусственным покрытием и полноразмерными стеклянными стенами согласно международным стандартам. Для комфорта жильцов установлена система освещения, позволяющая проводить тренировки в вечернее время.

В день открытия ГК «Победа» подарила управляющей компании четыре ракетки и несколько мячей. На площадке прошли демонстрационная игра с участием профессиональных спортсменов и пробные матчи с детьми.

«В первую очередь корт рассчитан на наших жильцов, но если у комитета по спорту или у властей республики возникнет интерес к проведению здесь официальных мероприятий, мы готовы к диалогу»,— отметил в беседе с корреспондентом «Ъ-Кубань» директор СЗ КСК Юрий Поляков.

Господин Поляков также добавил, что площадка станет элементом современной спортивной инфраструктуры города. Все желающие могут играть на корте, предварительно обратившись в управляющую компанию для согласования времени.

Нурий Бзасежев