Мэр Новороссийска предупредил о возможной атаке беспилотников

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил жителей о возможной атаке беспилотников. Он напомнил о правилах поведения при включении сирен.

Фото: Полина Решетняк

При включении сигнала «Внимание всем» необходимо оставаться в помещениях, прятаться в комнатах без окон или со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные и кладовые.

Для тех, кто на улице, мэр рекомендовал искать укрытие в цоколе ближайших зданий или подземных переходах. Он подчеркнул, что использование автомобилей или укрытие под стенами многоэтажек небезопасно.

Андрей Кравченко также попросил жителей сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. «Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной»,— отметил он.

Лия Пацан

