39 лет назад в Цемесской бухте затонул круизный пароход «Адмирал Нахимов»

31 августа 1986 года в Цемесской бухте под Новороссийском столкнулись пассажирский пароход «Адмирал Нахимов» и сухогруз «Петр Васев». В результате катастрофы круизное судно затонуло за восемь минут, погибли 423 человека из 1243 находившихся на борту. Хроника катастрофы — в справке «Ъ-Новороссйиск».

«Адмирал Нахимов» был построен в Германии в 1925 году под названием «Берлин». После войны корабль перешел к СССР в счет репараций. С 1957 года пароход выполнял круизные рейсы по Черному морю в составе флота Черноморского морского пароходства. К моменту аварии срок службы судна должен был завершиться 30 ноября 1986 года. «Петр Васев» — современный японский сухогруз 1981 года постройки — перевозил около 30 тыс. т ячменя из Канады. Корабль был оснащен новейшими навигационными системами.

«Адмирал Нахимов» под командованием капитана дальнего плавания Вадима Маркова прибыл в Новороссийск 31 августа в 14:00 согласно круизному расписанию. Восьмичасовая стоянка предоставила туристам возможность познакомиться с городом-героем, его достопримечательностями и историей. В 22:00 пароход отошел от причала и направился к выходу из Цемесской бухты, держа курс на следующий порт захода. Одновременно с этим в бухту входил грузовой теплоход «Петр Васев» под командованием капитана Виктора Ткаченко.

Суда сближались на пересекающихся курсах при выходе «Нахимова» из порта и заходе сухогруза в бухту.

По международным правилам мореплавания, преимущество имел «Петр Васев», а «Адмирал Нахимов» должен был уступить дорогу, повернув на 25-30 градусов вправо. Однако диспетчеры берегового поста регулирования движения судов приняли иное решение, предложив сухогрузу пропустить пассажирское судно.

Капитаны вышли на прямую радиосвязь для координации маневра. Капитан сухогруза Виктор Ткаченко полностью положился на систему автоматической радиолокационной прокладки, которая не показала опасного сближения. Лишь в 23.05 капитан «Петра Васева» после обращения с парохода «Адмирал Нахимов» уступить дорогу, наконец дал команду уменьшить ход, а затем «полный назад», но грузовое судно продолжало двигаться по инерции вперед. В 23:12 произошло столкновение под углом, близким к прямому, всего в четырех километрах от мыса Дооб. Бульб «Петра Васева» — подводная часть носа — пробил правый борт пассажирского лайнера, образовав пробоину площадью около 90 кв. м.

«Адмирал Нахимов» затонул всего за 7-8 минут после удара. Судно легло на правый борт на сорокасемиметровой глубине.

К месту катастрофы прибыли суда различных ведомств, включая пограничные катера, буксиры, рыболовные сейнеры и другие корабли, находившиеся поблизости. Благодаря спасателям и экипажам подоспевших судов удалось поднять из воды 820 человек.

Следствие установило, что причиной катастрофы стали неверные действия капитанов обоих судов — Вадима Маркова («Адмирал Нахимов») и Виктора Ткаченко («Петр Васев»). Оба получили 15 лет заключения и были освобождены досрочно в 1992 году. Ткаченко впоследствии эмигрировал в Израиль и погиб в 2003 году. Марков продолжил морскую службу и умер в 2007 году.

По расчетам экспертов, для предотвращения столкновения не хватило всего шести секунд.

В память о погибших на мысе Дооб был установлен мемориал, в который вмонтированы часы, поднятые с затонувшего пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов». На часах время — 23:20. Район крушения «Адмирала Нахимова» в радиусе 500 м официально является местом захоронения жертв катастрофы. Здесь запрещены постановка на якорь и погружение водолазов.