ФК «Сочи» уступил «Спартаку»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги в Москве встречался со «Спартаком». Матч закончился со счетом 1:2.

Фото: ФК «Сочи»

В истории очных игр между «Сочи» и «Спартаком» сыграно десять официальных матчей. Пять раз победу праздновали сочинские футболисты, дважды соперники разошлись миром, еще в трех встречах сильнее оказались москвичи.

На 15-й минуте «барсы» нарушили правило своей в штрафной и главный арбитр матча назначил пенальти. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко хладнокровно развел вратаря «Сочи» Юрия Дюпина и мяч по разным углам.

За три минуты до конца первого тайма Дмитрий Васильев восстановил равенство на табло. Преимущество «Спартака» в этом противостоянии было ощутимым, но «барсы» боролись до последних минут. На 97-й минуте Эсекьель Барко снова реализовал пенальти и установил окончательный результат. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:2.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 14-го сентября сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». После шести туров в РПЛ будущий соперник занимает десятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе восемь набранных очков. Сочинцы располагаются на 16-м месте с одним набранным баллом.

Евгений Леонтьев