В Геленджике потушили лесные пожары

Лесные пожары в Геленджике, начавшиеся в ночь на 28 августа после атаки БПЛА, полностью ликвидированы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / kondratyevvi Фото: https: / t.me / kondratyevvi

Для тушения пожара привлекли самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и два вертолета Ми-8. В операции участвовали более 500 человек, включая сотрудников МЧС, службы Кубань-СПАС, лесопожарной службы и добровольцев, задействовавших свыше 100 единиц техники.

Вениамин Кондратьев отметил слаженность и профессионализм всех участников тушения пожара. «Благодаря слаженности и профессионализму сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтеров удалось потушить пожар и не допустить дальнейшего распространения. Спасибо за работу!»— написал он.

Лия Пацан