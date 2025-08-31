В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара на площади 12 га

Лесной пожар в одном из очагов в Красной щели был ликвидирован на площади примерно 12 га, сообщает пресс-служба администрации Геленджика. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать авиация.

Фото: Оперштаб Кубани

В операции по тушению задействованы более 400 специалистов и 102 единицы техники, среди которых самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8.

Пожар возник в ночь на 28 августа в результате атаки украинских беспилотников. Изначально площадь возгорания составляла около 3 га, однако из-за сильного ветра она увеличилась до 42 га.

Лия Пацан