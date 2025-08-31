В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара

Лесной пожар ликвидирован в одном из очагов в Красной щели на примерной площади 12 га, сообщила пресс-служба администрации Геленджика. На месте продолжает работать авиация.

В тушении участвуют более 400 специалистов и 102 единицы техники, включая самолет-амфибию Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8. Для координации действий на месте работает оперативный штаб, созданный по поручению губернатора.

Пожар начался в ночь на 28 августа из-за налета украинских беспилотников. Изначально площадь пожара составляла около 3 га, но из-за сильного ветра она вскоре увеличилась до 42 га.

29 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что лесной пожар в районе Геленджика полностью локализовали. Распространение огня остановлено.

Лия Пацан