Погибшего в горах КБР альпиниста Александра Расторгуева похоронят в Геленджике

Экс-главу Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева, погибшего во время восхождения на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, похоронят 2 сентября в Геленджике, сообщила ТАСС его вдова Наталья Расторгуева.

Фото: Федерация альпинизма России

28 августа пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила, что спортивная группа из трех человек, начавшая восхождение 25 августа, попала под камнепад. Александр Расторгуев погиб на месте, одна из альпинисток была госпитализирована, а третий участник смог самостоятельно спуститься в альплагерь.

Александр Расторгуев был мастером спорта по альпинизму и недавно отпраздновал 68-летие. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение маршрута на Коштанау в 1989 году. Александр Расторгуев занимал пост президента Федерации альпинизма Краснодарского края с 2010 по 2011 год и руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку по факту происшествия.

Лия Пацан