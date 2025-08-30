Десять образовательных учреждений Сочи получили гранты на 1 млн рублей

Десять лучших образовательных учреждений Сочи в рамках XXXI социально-педагогического фестиваля «Образование» получили гранты на 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Соответствующие сертификаты вручили педагогическим коллективам гимназий №6 и №8, лицея №59, школ №84 и №93, а также детсадов комбинированного вида №34 и №67 и детсада компенсирующего вида №40, детсадов №132 и №118.

Как отметил глава города Андрей Прошунин, большая педагогическая конференция накануне нового учебного года стала традицией. В мероприятии участвуют руководители и педагоги сочинских учреждений. Конференция завоевала авторитет в профессиональной среде. В понедельник 1 сентября в сочинские школы отправятся 78 тыс. юных горожан, в том числе семь тысяч первоклассников.

Андрей Николаев