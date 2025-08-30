Мирошник: убитый Парубий сыграл роль в «оформлении неонацизма» на Украине

Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия может быть «зачисткой поляны» на Украине, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, господин Парубий сыграл роль в «законодательном оформлении неонацизма» на Украине, а также в организации Евромайдана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По мнению российского дипломата, убитый политик не понравился новой украинской власти. «Задумываясь о неизбежности новых выборов, клика Зеленского "зачищает поляну"»,— сказал ТАСС господин Мирошник.

Андрей Парубий в 2004 году участвовал в «оранжевой революции». Во время протестов на майдане в Киеве (площади Независимости) в 2013–2014 годах возглавлял самооборону.

Был застрелен во Львове 30 августа. Его убийца был одет в форму доставщика еды и поджидал экс-политика на улице. По данным СМИ, на месте ЧП обнаружили не менее семи гильз. Об инциденте уже доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.