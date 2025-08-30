Андрея Парубия расстрелял «курьер» на электросамокате

Украинские СМИ опубликовали фото предполагаемого убийцы экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, которого застрелили сегодня во Львове. Подозреваемый в убийстве был одет как доставщик еды Glovo, его лицо было скрыто шлемом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

По данным СМИ, киллер подошел к господину Парубию, выстрелил в него и уехал на электровелосипеде. Полиция оцепила район ЧП. На месте убийства бывшего политика, по предварительной информации, нашли не менее семи гильз.

Информацию об убийстве Андрей Парубия подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. В правоохранительных органах заявили о поиске подозреваемого и соучастников.

Андрей Парубий был одним из активистов «оранжевой революции» 2004 года. В 2013–2014 годах во время протестов на киевском майдане руководил самообороной. В 2014 году на него уже совершали покушение — во время встречи с соратниками в политика бросили гранату, он не пострадал. В 2016–2019 годы занимал должность спикера Верховной рады.