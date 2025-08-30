Из-за ограничений в аэропорту Сочи четыре самолета ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи с 02.30 до 05.00 30 августа вводились ограничения на полеты для обеспечения безопасности авиасообщения. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, экипажи четырех самолетов – из Челябинска, Москвы, Нижневартовска и Екатеринбурга – за время действия ограничений, приняли решения об уходе на запасные аэродромы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, авиакомпании восстанавливают расписание полетов, отметили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе аэропорта также пояснили, что возможны вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток.

Кроме того, все службы усилены персоналом для быстрого обслуживания во время пиковых нагрузок из-за вынужденных изменений в расписании авиарейсов.

Андрей Николаев