Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за ограничений в аэропорту Сочи четыре самолета ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи с 02.30 до 05.00 30 августа вводились ограничения на полеты для обеспечения безопасности авиасообщения. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, экипажи четырех самолетов – из Челябинска, Москвы, Нижневартовска и Екатеринбурга – за время действия ограничений, приняли решения об уходе на запасные аэродромы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, авиакомпании восстанавливают расписание полетов, отметили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе аэропорта также пояснили, что возможны вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток.

Кроме того, все службы усилены персоналом для быстрого обслуживания во время пиковых нагрузок из-за вынужденных изменений в расписании авиарейсов.

Андрей Николаев

Новости компаний Все