Глава СПЧ призвал не отказываться от домашних заданий в школе

Домашние задания — часть процесса обучения, от которой отказываться нельзя, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он считает, что можно пересмотреть формат заданий на фоне распространения нейросетей.

По словам главы СПЧ, сторонники отказа от домашней работы приводят в пример школы, где на дом ничего не задают. Но на самом деле там все задания просто выполняют после занятий с педагогом, сказал он ТАСС. Как уверяет господин Фадеев, все опрошенные им учителя выступили против отказа от домашней работы.

При этом он отметил, что если домашняя работа сводится «к подключению разного рода чатов и пересылки ответов учителю», тогда «такая домашняя работа не нужна», она «только вредит».

В начале августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что школьники в среднем тратят на учебу от восьми до десяти часов в день, что становится для них чрезмерной нагрузкой. Минпросвещения пытается оптимизировать нагрузку на школьников. В частности, ведомство установило время, отведенное на выполнение домашнего задания.

