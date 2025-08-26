Минпросвещения установило время на выполнение домашнего задания

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что министерство установило норму по количеству часов на выполнение домашнего задания. Так, первоклассники должны тратить на него около часа, ученики второго и третьего классов – около полуторачаса, а четвероклассники – в районе двух часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка»,— сказал господин Кравцов на XII общероссийском родительском собрании (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минпросещения также отметил, что школа должна контролировать объем домашнего задания по всем предметам. Если на дом задают что-то объемное (реферат, доклад, стихотворение наизусть), школьникам должно отводиться больше времени на подготовку.