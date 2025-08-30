Автомобильное движение по Яблоновскому мосту в Краснодаре возобновлено

В Краснодаре возобновлено автомобильное движение по Яблоновскому мосту, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мост был перекрыт около трех часов. Транспорт перенаправляли через Тургеневский мост и шлюзы на Восточном обходе.

Ночью Краснодар и соседний адыгейский поселок Яблоновский подверглись атаке украинских БПЛА. Обломки дронов упали на Краснодарский НПЗ, возник пожар. В Адыгее фрагменты беспилотников повредили частные дома и производственный цех. Власти сообщают об одном пострадавшем мирном жителе.

Лия Пацан