В Адыгее прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА

Прокуратура Тахтамукайского района контролирует соблюдение прав граждан и оказание помощи жителям поселка Яблоновского, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурор Тахтамукайского района Сергей Турчин осуществляет личный контроль за ситуацией на месте»,— говорится в сообщении.

По данным властей, в результате удара БПЛА по поселку Яблоновскому получили повреждения несколько частных домовладений и производственный цех. Известно об одном пострадавшем.

Лия Пацан