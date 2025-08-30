В Адыгее прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА
Прокуратура Тахтамукайского района контролирует соблюдение прав граждан и оказание помощи жителям поселка Яблоновского, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
«Прокурор Тахтамукайского района Сергей Турчин осуществляет личный контроль за ситуацией на месте»,— говорится в сообщении.
По данным властей, в результате удара БПЛА по поселку Яблоновскому получили повреждения несколько частных домовладений и производственный цех. Известно об одном пострадавшем.