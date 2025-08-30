Читателей не досчитались

Жители и гости Краснодарского края в первом полугодии 2025 года совершили в книжных магазинах на 4% меньше покупок, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средний чек вырос на 10%. Эксперты связывают такую динамику с сокращением числа первоклассников, которое наблюдается в регионе второй год подряд, и удорожанием книг.

Число покупок книг и товаров книжных магазинов (с учетом сетевой и несетевой розницы) в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года сократилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки год к году вырос на 10% и составил 698 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Снижение продаж в книжных магазинах Краснодарского края писатель, журналист и главный редактор литературного интернет-журнала «Молоко» Лидия Сычева связывает с сокращением количества первоклассников в регионе, в том числе на 10,5% в 2025 году.

Отрицательная динамика количества первоклассников в Краснодарском крае наблюдается второй год. В 2023 году в кубанские школы пошли 80 тыс., в 2024 году — 76 тыс., в 2025-м — 68 тыс. детей.

«Первоклассникам всегда покупают книги — в подарок, в дополнение к школьному комплекту, на память и т. п. Что касается увеличения среднего чека, если дорожает бумага, типографские услуги, логистика (бензин), электроэнергия, то как может в таких условиях не расти в цене книга? Допустим, что она даже выходила в прошлом или позапрошлом году. Но товар надо хранить, склад обслуживать. Средняя отпускная цена книги уже перевалила за 510 руб. и в связи с инфляцией продолжит подниматься: официально прогнозируемая — в районе 8%, а реальная — еще больше»,— комментирует писатель.

По данным аналитиков «Чек Индекса», в топ покупок, помимо учебников, вошли произведения, написанные в жанре нон-фикшн. Потребитель предпочитал книги по психологии и саморазвитию, развивающую литературу для детей, а также художественные произведения.

Аналогичные тенденции отмечают в пресс-службе интернет-ретейлера Ozon. По данным компании, спрос на издания жанра нон-фикшн на Кубани растет быстрее других категорий в разделе «Книги». На втором месте по темпам увеличения популярности — учебная литература. Замыкают топ-3 книги для детей и родителей.

«В связи с увеличением доли маркетплейсов в продажах негабаритных товаров и с изменением структуры продаж издательств, все больше книжной продукции реализуется в онлайне. Происходит переток покупательского спроса из офлайн-магазинов в интернет. При этом в традиционных книжных магазинах возрастает доля продаж канцелярии и других смежных товаров»,— рассказывают в «Чек Индекс».

Краснодарский край входит в тройку лидеров среди читающих регионов, жители которых чаще всего заказывают книги на сервисе Ozon, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании. Наибольшей популярностью в первые три месяца 2025 года на Кубани пользовались книги «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «48 законов власти» Роберта Грина и «Наедине с собой» Марка Аврелия.

«Некрасов грезил о временах, когда “Белинского и Гоголя с базара понесут”. Мечта не сбылась — национальные авторы очевидно проигрывают западным писателям, причем во всех книжных сегментах, кроме школьных учебников. То, что народ припал к “финансовому фольклору” американцев, к этике протестантизма, явленной у Клейсона, вполне объяснимо. Возможно, читатели рассматривают вавилонские притчи как вариант антиутопии, социальной фантастики, потому что в российских реалиях применить советы Клейсона сложно. “От трудов праведных не наживешь палат каменных” — это из отечественного финансового фольклора. В сущности, триада Клейсон—Грин—Аврелий не самая плохая. Россияне интересуются вопросами бытия, власти, бессмертия. Социум жив! Он думает, как разбогатеть, уцелеть и сберечь живую душу»,— комментирует выбор кубанцев Лидия Сычева.

По наблюдениям основательницы краснодарского книжного магазина «Чарли» Анны Кадиковой, люди продолжают читать разные книги, но неизменным спросом пользуется историческая, художественная, этнографическая литература, связанная с историей Кубани, казачества и Екатеринодара.

«С одной стороны, это говорит об интересе к месту, где мы живем. С другой — подтверждает устоявшийся за последние пару лет тренд на локальную идентичность: книга про Краснодар становится лучшим сувениром, который можно привезти из кубанской столицы. В этой области чувствуется дефицит современных исследований, альбомов и качественных художественных текстов. Исследования о современном искусстве, большие переводные и отечественные романы, детские книги всегда остаются самыми запрашиваемыми в нашем магазине, но повышенный спрос заметен на сборники короткой прозы, эссе и литературу для подростков»,— рассказывает Анна Кадикова.

Среди главных проблем книжного рынка эксперт назвала дорогую городскую аренду помещений под офлайн-бизнес, ужесточение рекламного законодательства с 1 сентября, а также отсутствие поддержки и обучения для корректировки медиапланов в социальных сетях, которые для многих являются основным каналом онлайн-продаж и площадкой для выстраивания горизонтальных связей с городскими сообществами.

Лидия Сычева считает, что в ближайшем будущем устойчивый спрос сохранится на детскую и учебную литературу, так как родители заинтересованы в гармоничном развитии своих детей. «Хорошая книга для ребенка — как урок классической музыки: воспитание чувств, осмысление мира, развитие воображения. По-прежнему будут появляться модные односезонные книги, а будут вечные — русская классика, например. Книжное чтение — показатель если не богатства, то уж достатка точно. Не только материального, но и интеллектуального. Если госуправление всерьез возьмется за качество образования (пока видим больше пиара, чем результата), то, естественно, это мгновенно скажется на качестве чтения, причем во всех возрастных группах сразу — от дошкольников до бабушек»,— заключает эксперт.

