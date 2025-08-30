В Краснодаре изменены маршруты общественного транспорта из-за перекрытия улиц

В Краснодаре изменены маршруты нескольких линий общественного транспорта из-за перекрытия сотрудниками ДПС улиц Захарова и Индустриальной. Об этом сообщает Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В связи с ограничениями на улице Захарова трамвай №2 курсирует по маршруту улица Декабристов — железнодорожный вокзал — улица Декабристов. Трамвай №4 следует от Карасунского микрорайона по улицам Колхозной и 40 лет Победы с возвращением в КМР.

Из-за перекрытия улицы Индустриальной автобус №9 работает по схеме Бальнеолечебница — улица Красина — улица Оранжерейная — улица Октябрьская — Бальнеолечебница. Троллейбус №10 курсирует от остановки «Аврора» через улицы Оранжерейную и Октябрьскую с возвратом к начальной точке.

Транспортное предприятие призывает пассажиров учитывать временные изменения в расписании и быть внимательными при планировании поездок.

Также в Краснодаре перекрыто движение на Яблоновском мосту. Транспорт перенаправляют через Тургеневский мост и шлюзы на Восточном Обходе. Водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Ночью в Краснодаре отразили атаку украинских БПЛА. Обломки одного из дронов упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, возник пожар.

UPD: движение трамваев, троллейбусов и автобусов восстановлено.

Лия Пацан