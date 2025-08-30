Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за ударов по представительству ЕС

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в Бухаресте Владимира Липаева. Причиной этому послужили удары, которые армия России нанесла по территории Украины в ночь с 27 на 28 августа.

В румынском МИД утверждают, что под атаку в ту ночь попали гражданские объекты, включая штаб-квартиру дипломатической миссии ЕС в Киеве. «В ходе встречи румынская сторона осудила эти атаки, которые... демонстрируют неуважение Российской Федерации к принципам международного права и ее международным обязательствам»,— говорится в заявлении МИД.

Также румынская сторона заявила, что российские снаряды часто прилетают вблизи с границей Румынии. В ведомстве из-за этого указали на «серьезные последствия для национальной безопасности».

Об ударах по представительству ЕС также сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала их «нападением на делегацию» Евросоюза. Никто из сотрудников представительства не пострадал. Из-за ночной атаки представителей России вызвали МИД Швеции, Великобритании, а также Эстонии. 26 членов-государств Евросоюза выступили с совместным заявлением, в котором они назвали произошедшее военным преступлением. Венгрия стала единственным государством в ЕС, не осудившим Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы продолжают «бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры». При этом он указал на то, что Украина сама бьет по российским невоенным объектам.