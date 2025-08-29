МИД Швеции вызвал посла России из-за ударов по Украине

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Сергея Беляева, чтобы выразить протест «против продолжающихся российских атак на украинские города и мирных жителей».

«В результате атаки 28 августа также были повреждены здания Представительства ЕС и Британского совета (признан в РФ нежелательной организацией,— "Ъ")»,— говорится в заявлении МИД Швеции. Послу также напомнили, что Россия обязана защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом.

Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам.

28 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ударах по зданию представительства ЕС в Киеве. Сотрудники ведомства не пострадали. После этого в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе вызвали и.о. постпреда России при ЕС Карена Малаяна, в МИД Британии — посла России в Лондоне Андрея Келина. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что удары по Киеву подрывают усилия Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта.