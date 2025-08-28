МИД Британии вызвал посла России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что ведомство вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина. Причиной стали ночные удары по представительству Евросоюза в Киеве. Российская сторона эту информацию не подтверждала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Дэвид Лэмми сообщил о вызове посла в соцсети X. По его словам, из-за ударов в Киеве были «повреждены здания, в том числе Британский совет (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.— ''Ъ'') и представительство ЕС».

28 августа в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе был вызван исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Карен Малаян. Перед этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела экстренный брифинг, во время которого назвала ночные удары в Киеве «нападением на делегацию» ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию об ударах по объектам в Киеве заявил, что российские вооруженные силы продолжают «бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры».

Лусине Баласян