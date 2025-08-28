ЕС вызвал посла России в Бельгии из-за ударов по представительству ЕС в Киеве

Посол России в Бельгии Денис Гончар вызван в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, глава дипмиссии вызван в связи с ночными ударами по представительству ЕС в Киеве.

Посол России в Бельгии Денис Гончар

Фото: МИД РФ Посол России в Бельгии Денис Гончар

«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться мишенью. В связи с этим мы вызываем российского посла в Брюсселе»,— написала Кая Каллас в соцсети X.

Утром в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ударах по зданию представительства ЕС на Украине. Она отмечала, что сотрудники не пострадали. Позднее госпожа фон дер Ляйен провела экстренный брифинг, на котором назвала ночные удары «нападением на делегацию» ЕС и сообщила, что инцидент произошел в «непосредственной близости» от дипломатической миссии блока. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила журналистам, что представительство ЕС по-прежнему «функционирует» и что сотрудники миссии останутся в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию об ударах по объектам в Киеве заявил, что российские вооруженные силы продолжают «бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры». Он обратил внимание на то, что «удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре, со стороны киевского режима» продолжаются.

Анастасия Домбицкая