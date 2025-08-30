В Краснодаре и крае отменили угрозу атаки БПЛА
Около пяти утра в Краснодарском крае отменили угрозу атаки беспилотников. Соответствующее уведомление жители региона получили в приложении МЧС.
Фото: «Ъ-Кубань»
«На территории края объявлена отмена угрозы “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении.
Режим «Беспилотная опасность» на Кубани был объявлен после полуночи 30 августа.
По данным оперштаба региона, ВСУ с помощью дронов атаковали Краснодарский нефтеперерабатывающий завод. В городе работала ПВО. Из-за падения обломков беспилотников на территории НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м.
По предварительной информации пострадавших нет. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.
Также сообщается, что движение автотранспорта по Яблоновскому мосту перекрыто.