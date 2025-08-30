Яблоновский мост в Краснодаре закрыли для проезда автомобилей

В Краснодаре перекрыто движение на Яблоновском мосту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Транспорт перенаправляют через Тургеневский мост и шлюзы на Восточном Обходе. Водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Власти рекомендуют быть внимательными и заранее планировать пути объезда.

Ночью в Краснодаре отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из них упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. В результате на НПЗ была повреждена технологическая установка и возник пожар на площади около 300 кв. м.

Лия Пацан