MAX стал лидером скачиваний RuStore в Сочи за август

В августе рейтинг самых популярных приложений среди сочинских пользователей возглавил MAX — платформа для общения и полезных сервисов. Второе место занял «СберБанк Онлайн», а топ-3 замкнуло «Авито» с разделами работы, услуг и автомобилей, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе магазина приложений RuStore.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В топ скачиваемых программ также попали Ozon и «Госуслуги». Среди сервисов для коммуникации и решения комплексных задач жители города отдавали предпочтение «Яндекс Браузеру» с нейросетями и «ВКонтакте» с функциями чатов, видео и музыки.

Помимо этого, в августовский список популярных программ вошли навигационное приложение 2ГИС с транспортной информацией и картами друзей, «Мой МТС» и Mail с почтой, облачным хранилищем и календарем. Активно загружались развлекательные платформы для просмотра фильмов и сериалов, включая VK Видео, а также банковские и финансовые решения — «T-Банк», «ВТБ Онлайн» и «Альфа-Банк».

В июле топ сложился аналогичным образом. В рейтинг также вошли «T-Банк» и маркетплейс Ozon. Программы «ВТБ Онлайн» и «Альфа-Банк» продолжают пользоваться стабильной популярностью. Замыкает список платежный сервис Mir Pay.

В середине лета наибольшую долю загрузок составили финансовые приложения — 15,1%. На втором месте оказались инструменты с показателем 14,8%. Пользователи также активно скачивали приложения для покупок (11,6%) и развлечений (8,2%).

В топ категорий вошли приложения для транспорта (8%), общения (7,4%) и объявления с услугами (6,9%). Государственные сервисы составили 5,5%, а программы для доставки еды и напитков — 4,9%.

В июне финансовые приложения также были самыми популярными среди жителей Сочи. «СберБанк Онлайн» занял первое место с долей 5,3%, что немного ниже показателя за май (5,6%). На втором месте оказался «Т-Банк», который увеличил свою долю с 3,5 до 3,6%. В топе также находятся «ВТБ Онлайн» (2,3%) и «Альфа-Банк» (2,2%), которые немного снизили свои показатели по сравнению с прошлым месяцем.

Мария Удовик