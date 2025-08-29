Каждый седьмой житель Краснодара в детстве мечтал стать профессиональным спортсменом

Самыми популярными видами спорта для профессиональной карьеры у краснодарцев оказались футбол (34%), хоккей (18%) и бокс (14%), а в топ-5 также вошли волейбол и теннис (11 и 9% соответственно). Залог успеха в спортивной карьере, по мнению большинства опрошенных, (54%) — финансовая обеспеченность. Вторым по важности качеством оказалось крепкое здоровье (26%), третье место заняло упорство (11%), а четвертое — талант спортсмена (4%), свидетельствуют результаты исследования компании OLIMPBET*.

Фото: freepik.com

Опрос показал, что 14% жителей Краснодара хотя бы раз в детстве мечтали попасть в профессиональный спорт. Из тех, кто никогда не стремился стать профессиональным спортсменом, 60% изначально выбрали другой карьерный путь, а каждый пятый (20%) убежден, что серьезных спортивных достижений слишком тяжело добиться.

Большинство респондентов уверены, что в профессиональный спорт не попасть без существенных денежных вложений (54%), крепкого здоровья (26%) и упорного труда (11%). Реже всего опрошенные выбирали медийность (3%) как составляющую успеха. При этом опрошенные считают, что тяжелее всего пробиться в большой спорт гонщикам и теннисистам (31 и 23% соответственно). В топ-3 также вошли боксеры (14%) и баскетболисты (11%).

Те респонденты, которые пытались сделать спорт частью своей работы, чаще всего не попадали в профессиональный спорт, потому что у них заканчивались силы (37%), каждого четвертого подводило здоровье (24%), а 18% изначально не имели соответствующих возможностей. Интересно, что две трети респондентов (66%), потерпевших неудачу на пути к карьере профессионального спортсмена, утвердительно отвечали на вопрос о том, попробовали бы они снова попасть в большой спорт при появлении такой возможности.

Респондентам также была дана возможность предположить, какую сумму профессиональные спортсмены тратят ежемесячно, чтобы обеспечивать свой прогресс: 9% назвали суммы в пределах 10 тыс. рублей, 3% — от 10 до 20 тыс. рублей, каждый четвертый (26%) уверен, что у среднестатистического спортсмена уходит 30–50 тыс. рублей в месяц, а 46% назвали суммы свыше 50 тыс. рублей.