Раненную при обстреле ВСУ жительницу Запорожской области перевезли в Крым

Жительницу Запорожской области, пострадавшую в результате обстрела Днепрорудненского железорудного комбината, доставили в республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Крыму для оказания узкоспециализированной медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Женщина 1977 года рождения, пострадавшая при обстреле комбината, транспортирована в Крым для оказания специализированной медицинской помощи»,— написал господин Балицкий, выразив благодарность правительству Крыма за оперативную поддержку и надежду на благополучный исход.

По информации Минздрава республики, женщине оказывается необходимая помощь, специалисты проводят операцию. Ранее, 28 августа, в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали семь человек, в том числе дети, находившиеся в актовом зале во время концертного мероприятия на комбинате.

Анна Гречко