В поселке вблизи Краснодара газ провели к участкам многодетных семей

в кубанской столице завершена газификация жилого массива в поселке Пригородном, где получили участки многодетные семьи. В церемонии запуска газа приняли участие глава Краснодара Евгений Наумов, генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Вадим Смолин и жители поселка, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Для обеспечения домов газом проложили более 16,5 км сетей высокого, среднего и низкого давления, построены головной газорегуляторный пункт и пять шкафных. Первым жителям уже подключили газ, всего объект обеспечит ресурсом более 600 домовладений.

«Мы долго к этому шли и сегодня, действительно, исторический день для посёлка. Я поздравляю вас с этим важным событием. Мы сделали это вместе с вами и важно, что мы помогаем друг другу, слышим друг друга»,— подчеркнул господин Наумов.

Жители отметили, что ждали этого события с 2017 года. Ранее газ также подвели к массивам участков многодетных семей в поселке Лазурном и станице Старокорсунской.

Работы по газификации продолжаются в хуторе Новом, ведется приемка объекта Ростехнадзором. Подключение остальных домов запланировано до конца сентября, включая сети в хуторе Октябрьском.

Анна Гречко