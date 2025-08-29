В Симферопольском районе горит 150 га сухой растительности
Пожарные тушат возгорание сухой растительности в Симферопольском районе на площади 150 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Возгорание произошло в районе села Колодязное. На месте работают специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым, МЧС Крыма и представители администрации.
Тушение огня осложняет сильный ветер. Распространения на населенный пункт не допущено. Проводится опашка и создаются минерализованные полосы. На месте работают 105 человек и 22 единицы техники.