В Симферопольском районе горит 150 га сухой растительности

Пожарные тушат возгорание сухой растительности в Симферопольском районе на площади 150 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Возгорание произошло в районе села Колодязное. На месте работают специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым, МЧС Крыма и представители администрации.

Тушение огня осложняет сильный ветер. Распространения на населенный пункт не допущено. Проводится опашка и создаются минерализованные полосы. На месте работают 105 человек и 22 единицы техники.

