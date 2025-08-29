В Краснодаре проезд на городском транспорте подешевеет при оплате картой «Мир»

В Краснодарском крае, включая столицу Кубани, с 1 сентября по 31 декабря 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте снизится на 8 руб. при оплате картой «Мир», загруженной в телефон. Об этом стало известно на пресс-конференции в Южном Главном управлении Банка России, в которой участвовал министр экономики региона Алексей Юртаев, сообщает пресс-служба администрации города.

Акцию проводит платежная система «Мир». Скидка будет действовать в автобусах, трамваях и троллейбусах.

«Если посмотреть на весь мир, то нет ни одной страны, на текущий момент, которая внедряет такого рода практики. Сегодня практически 100 процентов общественного транспорта оснащено терминалами для безналичной оплаты. Мы видим, что скорость и объем безналичных транзакций напрямую стимулируют рост региональной экономики, и именно поэтому для нас это не просто транспортная акция, а часть системной экономической политики»,— отметил Алексей Юртаев.

По словам министра, с 2019 года власти реализуют различные проекты по стимулированию оплаты с учетом скидок. По итогам предыдущих акций жители Кубани смогли сэкономить около 130 млн руб.

Для получения скидки владельцам телефонов на платформе Android необходимо добавить карту «Мир» в мобильный платежный сервис, а устройство должно поддерживать NFC. Для оплаты проезда достаточно поднести телефон к терминалу на несколько секунд и дождаться подтверждения платежа. С карты автоматически спишется сумма с учетом скидки 8 руб. за каждую поездку.

В акции участвуют все карты «Мир», включая виртуальные, выпущенные онлайн. Пластиковые карты «Мир» скидку не предоставляют. Проверить списание можно в мобильном приложении банка или в push- или СМС-уведомлениях о банковских операциях.

Анна Гречко