Кубань стала лидером по доле сервисных апартаментов на продажу

Согласно данным NF Group, на конец первого полугодия 2025 года 63% проектного объема строящихся сервисных апартаментов в России приходилось на курортные локации, а 37% — на городские. При этом средняя цена квадратного метра в курортных апарт-отелях достигла 634 тыс. руб., что более чем в два раза превышает показатель городского формата — 272 тыс. руб. Лидером по числу объектов и стоимости стала Кубань, где сосредоточено более половины предложений в курортном сегменте.

По данным компании, на первичном рынке предлагалось 14,9 тыс. лотов в 174 комплексах. Общий проектный объем строящихся апарт-отелей оценивается в 52 тыс. лотов, еще 51 тыс. приходится на уже введенные объекты. В сегменте курортных апартаментов в продаже находилось 7,8 тыс. лотов в 106 комплексах при средней площади 47 кв. м. Краснодарский край возглавил рейтинг по стоимости — 843 тыс. руб. за кв. м, опередив Санкт-Петербург (612 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесию (602 тыс. руб.).

В городском формате на рынке было представлено 7,1 тыс. апартаментов в 68 комплексах, средняя площадь которых составила 33 кв. м. На Петербургский регион пришлось 62% таких проектов.

Партнер NF Group Ольга Широкова отмечает, что рынок сервисных апартаментов в России продолжает активное развитие и диверсификацию: от проектов для бизнес-туристов в крупных городах к объектам в курортных зонах, где целевая аудитория формируется в первую очередь за счет рекреационного туризма. По ее словам, интерес к этому сегменту проявляют как профессиональные инвесторы, так и частные покупатели, переориентировавшиеся с зарубежных направлений.

Вячеслав Рыжков