Жителя Крыма подозревают в управлении ячейкой запрещенной религиозной организации

В Крыму возбуждено уголовное дело против 52-летнего жителя села Запрудное, которого следствие считает организатором деятельности местной ячейки запрещенной религиозной организации. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, фигурант входил в состав высшего органа управления алуштинского отделения и продолжал его работу после решения Верховного суда РФ 2017 года о ликвидации «Свидетелей Иеговы» в связи с признанием их экстремистской организацией.

Противозаконная деятельность, как утверждают силовые ведомства, была выявлена ФСБ и ЦПЭ МВД при поддержке Росгвардии. При обысках у подозреваемого изъята литература и материалы, относящиеся к запрещенной организации. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, вопрос о мере пресечения решается.

Вячеслав Рыжков