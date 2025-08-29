Суд на Кубани взыскал с санатория Минобороны 485 млн рублей за воду

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с санаторно-курортного комплекса «Сочинский» Минобороны РФ 485 млн руб. в пользу компании «Гранд Дюк Рус» из-за неправильного учета потребления горячей воды. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Спор возник по четырем государственным контрактам на горячее водоснабжение, заключенным в 2021–2022 годах. ООО «Гранд Дюк Рус» требовало взыскания суммы неосновательного обогащения в размере 485 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гранд Дюк Рус» зарегистрировано в 2015 году в Краснодаре. Компания занимается деятельностью по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Уставный капитал общества — 3,5 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составил 275,3 млн руб., прибыль — 30,9 млн руб.

Компания «Гранд Дюк Рус» с сентября 2021 года обслуживает систему теплоснабжения объектов Минобороны в Краснодарском крае на основании концессионного соглашения. В рамках этих обязательств стороны заключили госконтракты на поставку горячей воды для объектов санатория.

Суд установил, что в период действия контрактов на объектах санатория отсутствовали приборы учета горячей воды. Согласно условиям договоров, в таких случаях должен применяться расчетный способ определения объема потребления на основе справок о фактическом количестве потребителей и специальных нормативов.

Однако санаторий нарушал согласованную методику расчетов. Вместо справок о количестве отдыхающих и сотрудников учреждение предоставляло данные о загруженности коечного фонда и показания счетчиков холодной воды с котельных.

«Расчет фактически потребленного объема горячей воды определялся ответчиком исходя из показаний приборов учета холодной воды, что не соответствует условиям заключенных государственных контрактов»,— отметил суд.

Арбитражный суд признал, что санаторий использовал неправильный метод расчета потребления и удовлетворил требования ООО «Гранд Дюк Рус» в полном объеме.

Тат Гаспарян