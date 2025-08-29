Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны Бельгии не исключило отправку своих войск на Украину

Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил, что страна может направить военный контингент на Украину после завершения боевых действий в стране. Он также сообщил о готовности Брюсселя передать Киеву новый пакет военной помощи.

Фото: Tom Little / Reuters

Фото: Tom Little / Reuters

«Насчет военного контингента подумаем. Для Бельгии это вполне возможно»,— сказал Тео Франкен журналистам после неформальной встречи министров обороны ЕС (цитата по HLN).

По словам министра, Бельгия в ближайшее время готовится предоставить Украине военную помощь на €100 млн. Он также пообещал максимально ускорить поставки истребителей F-16.

Bloomberg писало, что 10 европейских стран готовы разместить войска на Украине в рамках гарантий безопасности для страны. По информации «РИА Новости», отправку миротворческого контингента обсуждают и власти Турции. Глава МИД России заявлял, что присутствие иностранных войск на Украине в качестве гарантии безопасности – неприемлемо.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину призывают к сговорчивости».

Новости компаний Все