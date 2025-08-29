Минобороны Бельгии не исключило отправку своих войск на Украину

Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил, что страна может направить военный контингент на Украину после завершения боевых действий в стране. Он также сообщил о готовности Брюсселя передать Киеву новый пакет военной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Little / Reuters Фото: Tom Little / Reuters

«Насчет военного контингента подумаем. Для Бельгии это вполне возможно»,— сказал Тео Франкен журналистам после неформальной встречи министров обороны ЕС (цитата по HLN).

По словам министра, Бельгия в ближайшее время готовится предоставить Украине военную помощь на €100 млн. Он также пообещал максимально ускорить поставки истребителей F-16.

Bloomberg писало, что 10 европейских стран готовы разместить войска на Украине в рамках гарантий безопасности для страны. По информации «РИА Новости», отправку миротворческого контингента обсуждают и власти Турции. Глава МИД России заявлял, что присутствие иностранных войск на Украине в качестве гарантии безопасности – неприемлемо.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину призывают к сговорчивости».