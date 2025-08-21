Лавров назвал неприемлемым присутствие иностранных войск на Украине

Россия считает неприемлимым присутствие иностранных военнослужащих на территории Украины в качестве гарантии безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российская сторона готова рассматривать только вариант, обсуждавшийся на переговорах в Стамбуле в 2022 году: разработка гарантий постоянными членами Совбеза ООН, включая Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории. Я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивают, они пытаются просто привлечь к себе внимание. Но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для РФ и для всех здравомыслящих политических сил в Европе»,— заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Новость дополняется