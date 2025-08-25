«РИА Новости»: Турция еще не определилась насчет отправки войск на Украину

В Турции еще нет ясности насчет возможной отправки контингента на Украину в качестве гарантий безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Очень много спекуляций на эту тему в прессе, особенно в зарубежной»,— сказал он. По словам собеседника агентства, планы находятся на уровне обсуждений. Источник призвал опираться на официальную информацию от властей Турции.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Турции выразили готовность обеспечивать безопасность Киева в Черном море в рамках миротворческой миссии. В свою очередь турецкий телеканал TRT Haber сообщал со ссылкой на источники в Минобороны, что сначала должно быть достигнуто прекращение огня и только после этого будут определены рамки миротворческой миссии.

По данным Bloomberg, разместить контингент на Украине готовы около 10 стран. 24 августа отправку войск допустил премьер-министр Канады Марк Карни.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».