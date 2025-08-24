Украину призывают к сговорчивости

Для достижения мира Киеву придется «принять сделку во многом на условиях России». Эту мысль, по словам источников американских СМИ в Белом доме, президент США Дональд Трамп пытается донести до украинской стороны. Судя по всему, склонить руководство Украины к уступкам поручено спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, прибывшему 24 августа в Киев. Условия России между тем остаются прежними: должны быть «устранены все первопричины кризиса» и «обеспечен учет всех законных озабоченностей» Москвы. Обсуждаемая сейчас идея ввода европейских военных на украинскую территорию этому явно противоречит.

Перед спецпосланником президента США Китом Келлогом, прибывшим в Киев 24 августа, поставлена задача убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки России

Фото: Remo Casilli / Reuters

В конце минувшей недели западные СМИ активно комментировали пост Дональда Трампа в его соцсети Truth Social о том, что «очень тяжело, если не невозможно, выиграть войну, не ведя наступление». Вначале многие подумали, что таким образом президент США предупредил Владимира Путина о том, что рассмотрит возможность серьезной военной поддержки Украины. Но, как разъяснили источники издания Politico и телеканала NBC News в Белом доме, президент адресовал этот пост украинскому руководству, и его смысл состоит в том, что у Украины нет «рычагов влияния на переговорах». А значит, продолжали собеседники журналистов, ей «придется принять сделку в основном на условиях России».

Донести эту мысль до украинского президента Владимира Зеленского, судя по всему, и поручено спецпредставителю Дональда Трампа по вопросам Украины Киту Келлогу, который 24 августа прибыл в Киев с двухдневным визитом. Визит приурочен к торжествам по случаю Дня независимости Украины, но, без сомнения, выходит далеко за рамки протокольного.

В письме Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Дональд Трамп написал: «Пришло время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, долгосрочному миру».

Как сообщил информированный источник NBC News в Вашингтоне, администрация Трампа пока «не готова сдаваться» в деле урегулирования конфликта, которое в последние недели получило серьезный импульс.

При этом в Белом доме все яснее понимают, что путь к «сделке» будет нелегким. 22 августа в эфире NBC News Сергей Лавров отметил, что «президент Трамп после Анкориджа предложил несколько пунктов» для дальнейшего урегулирования и по некоторым из них Россия «согласилась проявить гибкость», а вот Киев ничего подобного так и не сделал. Глава МИД России напомнил, что Трамп говорил о необходимости обсуждения территориальных вопросов и отказа от членства Украины в НАТО. «И Зеленский сказал "нет" всему. Он даже сказал "нет" отмене закона, запрещающего русский язык»,— возмутился Сергей Лавров. 24 августа в интервью Павлу Зарубину министр вернулся к теме, отметив, что Зеленский пытается «сместить фокус» с проблемы русского языка на Украине, но сделать это ему не удастся.

В МИД РФ утверждают, что стремление Киева и Европы саботировать «усилия президента Трампа» заметно, например, в подходах к одному из ключевых вопросов: как будут выглядеть гарантии безопасности, которых добивается Украина?

В центре внимания на Западе сейчас идея отправки на украинскую территорию в качестве гарантии безопасности войск европейских союзников Киева — их называют то миротворческим контингентом, то «силами сдерживания». При этом европейцы рассчитывают на некую «непрямую поддержку» США, что, по данным Reuters, могло бы означать «передачу Украине дополнительных сил ПВО, а также создание бесполетной зоны благодаря привлечению американских истребителей».

«Все замыслы связаны с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории»,— прокомментировал эту идею Сергей Лавров на пресс-конференции 21 августа и дал понять, что российские интересы европейцами игнорируются: о стремлении к «устранению первопричин (украинского кризиса.— “Ъ”) и достижению тем самым устойчивого урегулирования» речи не идет.

Давая свою расшифровку понятию «гарантии безопасности», в МИД РФ отсылают к стамбульским договоренностям 2022 года. Тогда Украина сама предложила проект принципов урегулирования, предполагающий нейтральный и внеблоковый статус страны, отказ от ядерного оружия и коллективные гарантии безопасности со стороны группы заинтересованных государств, включая постоянных членов Совбеза ООН. А значит, и России. Те предложения, по словам Сергея Лаврова, «действительно основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности», а «все остальное, все одностороннее — это, конечно же, абсолютно бесперспективные затеи».

Переговорные позиции Киева прояснятся в ближайшие дни. По словам заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, черновой проект гарантий безопасности, возможно, будет готов уже в начале этой недели, и после этого может начаться работа «на политическом треке». Тогда-то и станет ясно, насколько Киев готов к поиску точек соприкосновения.

На фоне сохраняющейся неопределенности представители администрации Трампа дают понять, что не намерены вечно заниматься миротворчеством на украинском направлении. 17 августа госсекретарь США Марко Рубио многозначительно заявил, что американцам не стоит преувеличивать последствия возможного краха миротворческих усилий.

«Если завтра война продолжится, жизнь в Америке принципиально не изменится»,— сказал господин Рубио.

А 22 августа Дональд Трамп установил новый условный дедлайн, по истечении которого многое должно проясниться: «Я думаю, через две недели пойму отношение России и, честно говоря, Украины. Думаю, я приму решение, что мы будем делать. И это будет очень важное решение. Будь то масштабные санкции, масштабные тарифы или и то и другое». «Или же мы не станем ничего делать и лишь скажем: "Это ваша борьба"»,— сохранил интригу, как он любит это делать, президент Трамп.

