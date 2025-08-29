Около 80 волонтеров тушат лесной пожар в Геленджике

Утром 29 августа в районе села Криница под Геленджиком были сформированы группы волонтеров, обеспеченные водой и питанием, и направлены к местам возгораний. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

По словам мэра, площадь пожаров составляет 42,4 га. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Красной, Грековой и Темной щелях, где из-за труднодоступного рельефа работают только профессиональные пожарные.

К тушению привлечены 539 человек, включая 80 добровольцев, и 78 единиц техники, задействована авиация. Координация действий осуществляется совместно с министерством ГО и ЧС Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков