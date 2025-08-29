Один человек погиб и трое пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 51 боеприпаса и 110 дронов. В результате один человек погиб и трое были ранены. Разрушения получили 29 жилых помещений и 33 транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Черемошное, Чайки и Ясные Зори ударили, применив 13 беспилотников. В поселке Малиновка в результате артобстрела погиб боец самообороны Михаил Терехов. От атак БПЛА в селе Никольское пострадал коммерческий объект, в селе Ясные Зори — два социальных объекта, в селе Таврово — легковой автомобиль, в селе Красный Октябрь — сельхозпредприятие. Сегодня ночью вследствие ударов дронов в селе Ясные Зори был поврежден автобус, в селе Бессоновка сгорел грузовой автомобиль.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Березовка, Беленькое, Грузское, Зозули, а также хутор Красиво атаковали 12 беспилотниками. В селе Зозули из-за удара БПЛА по автомобилю был ранен мирный житель, он доставлен в больницу. Транспортное средство повреждено. В селе Беленькое огнем повреждены ангар, пять грузовых автомобилей и один легковой. В селе Березовка разрушения получили частный дом, объект торговли и два легковых автомобиля, в селе Грузское — частное домовладение, в поселке Борисовка — линия электропередачи. Сегодня ночью на хуторе Красиво пострадала еще одна машина.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Казинка, Соболевка, Старцево и Тимоново, а также хуторам Леоновка и Рябики нанесли удары 33 беспилотниками. В селе Соболевка повреждены частный дом и два легковых автомобиля, в селе Казинка — коммерческий объект, на хуторе Рябики — частный дом, легковой автомобиль, гараж и две надворные постройки, в селе Старцево — нежилое здание, в селе Тимоново — грузовик.

В Волоконовском районе поселки Малиново и Пятницкое, село Козловка, а также хутор Волчий-Первый подверглись атакам четырех БПЛА. В районе поселка Малиново из-за удара дрона по ехавшему автомобилю пострадал мирный житель. Он госпитализирован. Транспортное средство повреждено. На хуторе Первый-Волчий получил разрушения служебный автобус.

В Грайворонском округе поселки Горьковский и Чапаевский, села Безымено, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка и Смородино подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпустили 21 боеприпас, и атакам 12 беспилотников. В селе Дунайка от удара БПЛА были повреждены частный дом и легковой автомобиль. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с дрона в селе Смородино пострадали два частных домовладения.

В Ивнянском районе село Березовка было атаковано одним беспилотником. Без последствий.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье, а также хутор Высокий подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакам 11 БПЛА. Ночью в райцентре Красная Яруга в результате сброса взрывных устройств с беспилотника в 12 квартирах трех МКД были выбиты окна. Также повреждены десять автомобилей.

Город Новый Оскол атаковали беспилотником. Разрушения получило одно из помещений коммерческого предприятия.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Сурково выпустили шесть боеприпасов и 22 дрона. На участке автодороги между селами Белянка и Сурково в результате атаки беспилотника по автомобилю пострадал мирный житель. Ему оказали медпомощь в больнице, лечение продолжит амбулаторно. Еще один белгородец был ранен при атаке БПЛА в городе Шебекино. Он госпитализирован. В Шебекине поврежден автомобиль. В селе Новая Таволжанка при двух обстрелах и атаке дрона пострадали семь частных домовладений, линия электропередачи и две машины, в селе Муром — три частных дома и надворная постройка, в селе Ржевка — линия электропередачи.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области с Украины один человек погиб и трое были ранены. Повреждения установили в 30 частных домах и десяти автомобилях.

Алина Морозова