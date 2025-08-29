Белгородец серьезно пострадал при атаке ВСУ на автомобиль

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. В результате мирный житель получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравму. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную больницу. Транспортное средство повреждено.

Вчера вечером из-за ударов ВСУ по автомобилям в Белгородской области были ранены еще два человека. Также сутками ранее стало известно о гибели бойца белгородской теробороны Михаила Терехова при артиллерийском обстреле.

Алина Морозова