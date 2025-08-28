Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак дронов на автомобили

В Белгородской области в результате атак украинских БПЛА на автомобили пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших получил осколочные ранения рук и ног в поселке Малиново Волоконовского района. Его доставляют в Валуйскую ЦРБ. Второй мирный житель получил минно-взрывную травму и баротравму на участке автодороги между селами Белянка и Сурково в Шебекинском округе. Ему оказывают медпомощь в Шебекинской ЦРБ.

Сегодня утром в поселке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела погиб боец теробороны, командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов.

Кабира Гасанова