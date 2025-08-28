За сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов; есть погибший

За минувшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, применив не менее 24 боеприпасов и 102 БПЛА. В результате погиб один мирный житель и пострадали три человека. Повреждены 30 частных домов, а также десять автомобилей и линии электропередач. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе села Беловское, Бессоновка, Нечаевка, Николаевка, Щетиновка, а также хутор Церковный подверглись атакам восьми беспилотников, из них три ликвидированы. В селе Бессоновка повреждено ограждение на территории предприятия, в селе Нечаевка — частный дом и гараж, в селе Беловское — техоборудование предприятия и забор частного дома, в хуторе Церковный — административное здание предприятия. В селе Нечаевка в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Он самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. У него диагностировали баротравму и осколочное ранение голени. Он продолжит лечение дома. На месте атаки получил разрушения частный дом.

В Борисовском районе по селу Березовка нанесены удары восьми беспилотников — повреждены восемь частных домов.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Шведуновка и хутору Леоновка выпустили 19 БПЛА, 11 из которых уничтожены. В селе Двулучное из-за удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Водитель машины получил ранения. Он продолжает лечение дома. На месте атаки повреждены два транспортных средства. В поселке Уразово получили разрушения хозпостройка на территории предприятия, два частных дома, надворная постройка, прицеп автомобиля и три машины, в селе Шведуновка — один автомобиль, на хуторе Леоновка — хозпостройка.

Над Вейделевским районом сбиты два беспилотника. Без последствий.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселки Горьковский и Чапаевский, села Мокрая Орловка и Смородино атакованы с помощью девяти беспилотников, один из которых подавлен. В поселке Чапаевский повреждены заборы и хозпостройки на территории двух домов, в селе Мокрая Орловка — два частных дома. Сегодня ночью в Грайвороне из-за сбросов взрывных устройств с БПЛА произошло возгорание кровли соцобъекта, которое ликвидировали бойцы самообороны и «Барс-Белгород». В здании повреждены остекление и фасад. Также загорелась кровля административного здания, ее потушили сотрудники МЧС.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и хутору Вязовской выпустили 17 боеприпасов в ходе трех обстрелов и 25 беспилотников. В селе Репяховка огнем уничтожены два частных дома. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА на хуторе Вязовской повреждены шесть частных домов, газовая труба и два автомобиля, один из которых сгорел.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Батрацкая Дача, села Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись трем обстрелам с применением семи боеприпасов и атакам 31 беспилотника, 17 из которых уничтожены. В селе Новая Таволжанка в результате детонации дрона во дворе дома ранен мирный житель. Он находится в состоянии средней степени тяжести и продолжит лечение в стационаре. В селе Графовка на территории предприятия перебита линия электропередачи (ЛЭП), в городе Шебекино повреждены автомобиль и складские помещения, в селе Муром — шесть частных домов, пять надворных построек и ЛЭП, в селе Новая Таволжанка — забор дома, гараж и хозпостройки. Сегодня ночью в Муроме при сбросе взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом, хозпостройка и трактор. В Новой Таволжанке утром из-за обстрела пострадали частный дом и надворная постройка, а также от удара дрона — автомобиль.

Сутками ранее ВСУ ударили по шести муниципалитетам региона, применив как минимум 24 боеприпаса и 84 БПЛА. В результате были повреждены 35 жилых помещений и восемь автомобилей.

Кабира Гасанова